شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينعي أحمد أباظة أحد نجوم الكرة بالجيل الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد أباظة أحد نجوم الكرة بالجيل الذهبي في الاتحاد السكندرى.

وحصل الراحل أحمد أباظة مع الاتحاد السكندرى كأس مصر عام 1963، وشغل منصب المدير الفني لنادى الاتحاد لعدة سنوات.

وقد رحل الفقيد إلى جوار ربه اليوم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.



أحمد أباظة

وقرر حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، منح الفريق راحة 72 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز السادس برصيد 12 نقاط، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

وأعاد الفوز على المصرى الهدوء للعميد حسام حسن، بعدما أصبح الفريق قريبا من المربع الذهبى، خاصة أن الفوز جاء قبل توقف الدورى ليمنح حسام حسن فترة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير في صفقات الميركاتو الشتوى لتدعيم الصفوف والمراكز الناقصة، وهو من أهم ملفات إبراهيم حسن مدير الكرة في الفترة المقبلة.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات، بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

وتجمد رصيد المصرى عند النقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.