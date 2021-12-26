شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: الفوارق الفردية منحت بطل الدورى الأفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن أسباب الخسارة أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا: "مباراة للنسيان لم نقدم الأداء المطلوب، الزمالك نجح في إحراز هدفين متتاليين في وقت قصير جدا، فهبط أداء اللاعبين، وكانت لنا فرصة في بداية المباراة لعبدو يحيى، حال تسجيلها كان الزمالك سيفتح الملعب وتكون فرصنا أقوى، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وأوضح محمد عودة، خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "لعبنا في الشوط الثاني بأداء أقوى، ونجحنا في إغلاق المساحات وضغطنا هجوميا، وبخطأ آخر نجح الزمالك في إحراز الثالث والرابع، ولا بد أن نتحدث عن الفوارق الفردية بين الفريقين واشتغلنا بشكل قوي طوال الأسبوع من أجل دراسة فريق الزمالك، ولكن في النهاية التوفيق لم يحالفنا، وأهدرنا العديد من الفرص، لم نكن في يومنا.

واختتم محمد عودة حديثه: "خسرنا من الأهلي ولم نكن نستحق ذلك، ونفس الأمر في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، ولكن أنا سعيد بجميع اللاعبين وعدم مشاركة إبراهيم صلاح في المباراة الماضية يرجع لوجهة نظر فنية، خاصة أني أحتاج لاعبين أخف في الملعب، وطبعا إبراهيم لاعب كبير وحصل على فرصة في مباراة اليوم".

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة رباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.