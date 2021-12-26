الأهلي يرفض المجازفة بصلاح محسن أمام فيوتشر وتجهيزه بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المجازفة بصلاح محسن، مهاجم الفريق، في مواجهة فيوتشر المقرر إقامتها غدا الأحد ببطولة الدوري العام، رغم تعافيه التام من الإصابة وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من أمس الجمعة.

واستقر الجهاز الفني على استبعاد صلاح محسن من مواجهة فيوتشر، على أن يتم تجهيزه خلال مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباط منتخبنا الوطني بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وتعرّض صلاح محسن للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يجري أشعة أثبتت شفاءه، ليقرر الجهاز الطبي عودته للتدريبات الجماعية، وتلاحق صلاح محسن الإصابات منذ تمديد تعاقده مع الأهلى حتى 2025، فلقد تعرض للإصابة بشرخ فى شظية القدم ثم مزق فى العضلة الخلفية ليبتعد عن مباريات المارد الأحمر منذ فترة طويلة، وشارك صلاح محسن فى 69 مباراة بجميع البطولات مع الأهلى بإجمالى 2109 دقائق لعب ونجح فى تسجيل 16 هدفاً وصنع هدفين، وتُوج مع المارد الأحمر ببطولتي دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى، بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين، بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية .

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.