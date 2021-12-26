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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى وفيوتشر غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اختيار محمد الحنفى لإداراة مباراة الأهلى وفيوتشر المقرر لها غدا الأحد، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.
استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وصلاح محسن ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد محمود وأيمن أشرف وحسام حسن ووليد سليمان من قائمة فريقه التى تستعد لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
ويغيب السولية ومحمود متولى وصلاح محسن للإصابة ومحمود كهربا ومحمد محمود وحسام حسن ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف لإراحته.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي بقطر.