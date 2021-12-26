شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى وفيوتشر غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اختيار محمد الحنفى لإداراة مباراة الأهلى وفيوتشر المقرر لها غدا الأحد، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وصلاح محسن ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد محمود وأيمن أشرف وحسام حسن ووليد سليمان من قائمة فريقه التى تستعد لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي ‏وي السلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويغيب السولية ومحمود متولى وصلاح محسن للإصابة ومحمود كهربا ومحمد محمود وحسام حسن ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف لإراحته.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏