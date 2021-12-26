شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدوري المصري إقامة ثلاث مباريات اليوم السبت، حيث التقى إنبى مع بيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس، ومواجهة سموحة مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس، ومباراة الزمالك مع غزل المحلة في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

ونستعرض نتائج مباريات اليوم في الدورى المصرى في التقرير التالى..

إنبى 1 /1 بيراميدز

تعادل فريق إنبى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفريق السماوى فى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى.

سجل هدف بيراميدز محمود وادى فى الدقيقة 42، فيما سجل إبراهيم يحيى هدف التعادل لإنبى فى الدقيقة 49 بعد خطأ من شريف إكرامى، الذى حاول أن يمسك بالكرة إلا إنها سقطت من يديه.

بهذه النتيجة يحصد بيراميدز نقطة واحدة ويفرط فى صدارة جدول ترتيب الدورى الذى يعتليه الأهلى برصيد 18 نقطة، حيث يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر اى مباراة، وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف.

حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.