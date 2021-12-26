شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري، والأهلي ينتظر حلول فيفا بشأن أزمة مونديال الأندية وأمم أفريقيا.
الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري
انتظم لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا لمتابعة تطورات سفره إلى إنجلترا
تواصل مسئولو النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية مع مؤمن زكريا نجم الفريق السابق من أجل متابعة إستخراج اللاعب تأشيرة السفر إلى إنجلترا للعرض على أحد الأطباء هناك.
صلاح محسن ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد التعافى من مزق الخلفية
انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
مران الأهلي.. جلسة تدريبية واستشفائية لـ "معلول وأيمن أشرف"
خاض علي معلول وأيمن أشرف، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
يترقب مسئولو النادي الأهلي الحلول التى يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأزمة تضارب مواعيد بطولتي أمم أفريقيا بالكاميرون ومونديال الأندية بالإمارات.
موسيماني يعلن قائمة الأهلى لمباراة فيوتشر فى الدورى
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
لازال عمار حمدي نجم وسط الأهلي لا يحصل على عدد مناسب من الفرص مع فريقه منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الجاري، في ظل اعتماد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثلاثي عمرو السولية والمالي اليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات.