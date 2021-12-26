شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 25 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري، والأهلي ينتظر حلول فيفا بشأن أزمة مونديال الأندية وأمم أفريقيا.

الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري

انتظم لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا لمتابعة تطورات سفره إلى إنجلترا

تواصل مسئولو النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية مع مؤمن زكريا نجم الفريق السابق من أجل متابعة إستخراج اللاعب تأشيرة السفر إلى إنجلترا للعرض على أحد الأطباء هناك.

صلاح محسن ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد التعافى من مزق الخلفية