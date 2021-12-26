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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري، و مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا.

فيديو .. الزمالك يهزم غزل المحلة برباعية ويتصدر الدورى مؤقتا

حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

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الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري

انتظم لاعبي  فريق الكرة بالنادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

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مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا

تنتهى عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع خوض فريقه مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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الأهلي يتواصل مع مؤمن زكريا لمتابعة تطورات سفره إلى إنجلترا

تواصل مسئولو النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية مع مؤمن زكريا نجم الفريق السابق من أجل متابعة إستخراج اللاعب تأشيرة السفر إلى إنجلترا للعرض على أحد الأطباء هناك.

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فاركو يحتج رسميا على نتيجة مباراته أمام المصرى ويطلب إعادتها

أرسل مجلس إدارة نادى فاركو، اليوم السبت، احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على نتيجة مباراته أمام النادى المصرى فى الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، مطالبا بإعادتها.

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اتحاد الكرة يعتمد أسماء المرشحين لانتخابات الجبلاية بعد فحص الأوراق

اعتمد اتحاد الكرة اليوم السبت الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

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بيراميدز يفرط فى صدارة الدورى بالتعادل مع إنبى 1 / 1

تعادل فريق إنبى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفريق السماوى فى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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