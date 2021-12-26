شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 25 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 25 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا، و مدحت عبد الهادي متحدثا رسميا لفريق الكرة في الزمالك.

مدحت عبد الهادي متحدثا رسميا لفريق الكرة في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متحدثا رسميا باسم الفريق في وسائل الإعلام، وذلك في إطار سياسة إدارة النادي في إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة وفرض نظام ثابت داخل الجهاز الفني.

مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا

تنتهى عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع خوض فريقه مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جهاز المنتخب يحضر مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى

يحضر الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وتحديدًا ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد، مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى اليوم على ستاد القاهرة.

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