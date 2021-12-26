شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد قرعة كأس الرابطة إلى يوم الإثنين 3 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تأجيل قرعة كأس الرابطة لتقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير بدلا من الإثنين المقبل.

استقرت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على إقامة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة بعد يوم 9 يناير المقبل حتى 31 من نفس الشهر، على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو بسبب ارتباط الأهلي بمونديال الأندية.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.