شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الزمالك سهّل مهمة الحكام في لقاء غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * غزل المحلة

المسابقة : بطولة الدوري المصري (الأسبوع الثامن)

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : أربعة أهداف دون رد لصالح الزمالك

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : أحمد صلاح

الحكم الرابع : حسني سلطان

حكام الـVAR: عبد العزيز السيد ، رجب محمد

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : كان تفوق لاعبي الزمالك في الأداء والنتيجة خلال الشوط الأول سببا في تسهيل مهمة اللقاء تحكيميا، وكانت أبرز الحالات كالتالي :

الحالة الأولى: في الدقيقة 36 من الشوط الأول وهدف صحيح لصالح الزمالك وتميز للحكم المساعد سمير جمال نتيجة الربط بين لحظة اللعب وموقف التسلل، والتركيز الجيد في لحظة تسجيل الهدف من لاعب الزمالك.

الحالة الثانية : مطالبة من لاعبي غزل المحلة بركلة جزاء الحكم قريب من الحدث ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: تمركز جيد وتوزيع المجهود البدني على مدار شوطي اللقاء.

عنصر العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم إيهاب سمير من المحلة في الدقيقة 7 نتيجة التهور .

المساعد الأول : تحركاته صحيحة وتمركزه صحيح خاصة عند احتساب هدف الزمالك الثاني، وأشار إلى حالات التسلل في الدقيقتين 57 و92 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني : تعاون جيد مع الحكم في الدقيقة 25 بقرار لمسة يد صحيحة على لاعب المحلة .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : لا توجد حالات تستحق تدخل الـVAR