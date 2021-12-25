شكرا لقرائتكم خبر الفتح يرفع درجة توهان الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبقى الفتح فريق الهلال في دائرة التذبذب والتشتت وعدم التركيز ونزف النقاط منذ تتويج الأخير بدوري أبطال آسيا، بعد أن فاز عليه 3 / 2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات المرحلة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين.

وتقدم الهلال أولا عن طريق أندريه كاريلو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك مراد باتنا التعادل للفتح في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 71 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، قبل أن يدرك بافتيمبي قوميز التعادل للهلال مجددا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 87 سجل مراد باتنا هدف الفوز للفتح من ضربة جزاء، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع، مبتعدا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الاتحاد.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الفيحاء وأبها.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

ما بعد الخسارة







تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.



رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.



اهتزاز وسط الهلال بسبب غياب عناصره المتجانسة.



استمرار الهلال في سكة الهزائم والتفريط في النقاط.



تأثر وسط الهلال بغياب سلمان الفرج والبرازيلي بيريرا.



لعب الفتح بشجاعة وقدم مباراة مفتوحة وظهر أفضل في وسط الملعب.



استمرار عدم ثقة مدرب الهلال جارديم في جوستافو كويلار وعدم منحه فرصة إتمام المباريات.



نجح الفتح في تنظيم الشق الدفاعي.



أصبح صافي أهداف الهلال 3 أهداف فقط، حيث سجل 18 هدفا واستقبل 15.



آخر 5 مباريات للهلال

- الهلال وضمك 2/ 0

- الهلال وأبها 1/ 1

- الهلال والفيحاء 0/ 0

- الهلال والنصر 2/0

- الهلال والفتح 3/2