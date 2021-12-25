تعادل سلبي بين الفيحاء وأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق الفيحاء مع نظيره أبها سلبيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذه النتيجة منحت الفيحاء وأبها نقطة وحيدة لكل منهما، فبات بها رصيد الفيحاء النقطي 20 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، بينما يأتي أبها في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.



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