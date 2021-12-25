المدربة جرينجز تتطلع لتدريب الرجال

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وأصبحت جرينجز (43 عاما) أول سيدة تتولى تدريب فريق للرجال على مستوى الدرجات المختلفة من الدوري الألماني، عندما تولت تدريب فريق شترالن المنافس بالدرجة الرابعة بين عامي 2019 و2020.
وتتولى جرينجز حاليا تدريب فريق زيوريخ السويسري للسيدات، لكنها قالت في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت «إن تدريب فريق للرجال مجددا سيبقى طموحي».
وأضافت «العقبة الأكبر تكمن في الأشخاص خارج الملعب، إنه تحد كبير أن تقنع صناع القرار، أعتقد أن الجنس (النوع) يجب أن يقرر ما إذا كان شخص ما مدربا جيدا أم لا. في النهاية، يجب أن تكون الجودة والكفاءة والسلطة فقط هي العوامل الحاسمة».
وتعمل جرينجز رفقة ثلاثة من المدربين الرجال في فريق زيوريخ.
وأشارت المدربة الألمانية إلى أن المزج بين الرجال والنساء أكثر إثارة للاهتمام وفعالية في أغلب الحالات، ولكن للأسف الكثير من الناس لا ترى الوضع كذلك.
وختمت جرينجز بالقول «لدي أعلى رخصة تدريبية ممكنة في ألمانيا، وحققت الكثير من النجاحات كلاعبة، ربما أحتاج إلى بعض الصبر».
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