ميدان الأحساء يقيم سباقه السادس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية الأحساء أمس حفله السادس للموسم الحالي 1443هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور كريم من إدارة الميدان، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.

وتكون السباق من 8 أشواط مسافة الشوطين الأول والثاني 2000 م، ومسافة الأشواط من الثالث إلى الخامس 1400م أما باقي الأشواط 1600م، جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول إنتاج السعودية الخيل الرابحة من 0-3 سباقات كسب (بروكلين)، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية مفتوح الدرجات كسب (محدد)، وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2019 م حصل على المركز الأول (تباشير نوال).

وكسب الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد 2018م (مريوف).

أما الشوط الخامس مفتوح الخيل العربية مواليد 2019 م فقد فاز بالمركز الأول (ثاير هميلان)، وفي الشوط السادس الخيل التي لم تربح مواليد 2018م حصل على المركز الأول (راي السعد) وظفر بكأس الحفل السابع في الشوط السابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019م (لعيون ريان).

وفي الشوط الأخير مفتوح الدرجات أفراس كسب (مزهبة) المركز الأول.