شكرا لقرائتكم خبر المتذيل يغري النصر لملاحقة المتصدرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد النصر تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج بعد تولي الأرجنتيني ميجيل أنخيل مهام الإشراف عليه بدءا من مواجهة الهلال.
ويأمل اليوم في مواصلة انتصاراته واستمرار البحث عن تجاوز مركزه الحالي (الخامس برصيد 20 نقطة) إلى مركز متقدم ومن ثم ملاحقة الصدارة على أمل تعثر القابضين عليها في المراحل المقبلة.
ويرغب النصر في استغلال عدم استقرار الحزم الذي استعان بمدرب جديد بعد أن أطاح بالبرتغالي هيلدر كرستوفاو.
ويميز النصر بتحركات أطرافه (سلطان الغنام والصاعد منصور الشمري) وكذلك إحكام قبضته على الوسط بتواجد عبدالله الخيبري والعائد من الإصابة بيتي مارتنيز، فيما يتوقع أن يدفع ميجيل أنخيل بأنسيلمو دي مورايس من البداية بجانب سامي النجعي أو عبدالعزيز الصليهم لتعويض غياب اللاعب المؤثر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب تراكم البطاقات.
كما يتوقع أن يعود للمشاركة علي لاجامي بعد تعافيه من فيروس كورونا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد أن غاب عن مباراة الاتفاق بكأس الملك.
من جانبه، يعاني الحزم ضغوطا نفسية نتيجة تذيله فرق الدوري برصيد 11 نقطة فقط، ولعلمه بصعوة المهمة اليوم، فلن يغامر في الهجوم وسيعمد إلى حماية مناطقه الخلفية أولا ومن ثم البحث عن هجمات مرتدة.
النصر الأوفر حظا
- تحمل مواجهة اليوم الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.
- التقيا 15 مرة في الدوري، فاز النصر 9 مرات والحزم 3 وتعادلا 3 مرات.
- خلال الجولات الـ13 الماضية، فاز النصر 6 مرات وتعادل مرتين وخسر 5 مرات.
- خلال الجولات الـ13 الماضية، حقق الحزم الفوز مرتين (على أبها والفتح) وتعادل 5 مرات وخسر 6 مرات.
- يغيب عن النصر لاعبه الأبرز البرازيلي أندرسون تاليسكا نتيجة تراكم البطاقات.
- آخر مباراتين للنصر كانتا أمام الهلال والاتفاق على التوالي، فاز فيهما 2/ 0 و1/ 0.
- آخر مباراتين للحزم كانتا أمام الباطن، الأولى في الدوري (0/0) والثانية بكأس الملك وخسرها 0/ 1.
- كل منهما استقبل 16 هدفا في الجولات الماضية، بينما سجل النصر 21 هدفا مقابل 9 للحزم.
كانت هذه تفاصيل خبر المتذيل يغري النصر لملاحقة المتصدرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.