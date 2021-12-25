المتذيل يغري النصر لملاحقة المتصدرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنشوة الانتصار على الغريم التقليدي فريق الهلال في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتأهل للدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، يواجه النصر نظيره الحزم عند الساعة الـ 5.50 مساء اليوم على ملعبه بمرسول بارك بالرياض ضمن الجولة الـ 14 للدوري.

وشهد النصر تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج بعد تولي الأرجنتيني ميجيل أنخيل مهام الإشراف عليه بدءا من مواجهة الهلال.

ويأمل اليوم في مواصلة انتصاراته واستمرار البحث عن تجاوز مركزه الحالي (الخامس برصيد 20 نقطة) إلى مركز متقدم ومن ثم ملاحقة الصدارة على أمل تعثر القابضين عليها في المراحل المقبلة.

ويرغب النصر في استغلال عدم استقرار الحزم الذي استعان بمدرب جديد بعد أن أطاح بالبرتغالي هيلدر كرستوفاو.

ويميز النصر بتحركات أطرافه (سلطان الغنام والصاعد منصور الشمري) وكذلك إحكام قبضته على الوسط بتواجد عبدالله الخيبري والعائد من الإصابة بيتي مارتنيز، فيما يتوقع أن يدفع ميجيل أنخيل بأنسيلمو دي مورايس من البداية بجانب سامي النجعي أو عبدالعزيز الصليهم لتعويض غياب اللاعب المؤثر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب تراكم البطاقات.

كما يتوقع أن يعود للمشاركة علي لاجامي بعد تعافيه من فيروس كورونا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد أن غاب عن مباراة الاتفاق بكأس الملك.

من جانبه، يعاني الحزم ضغوطا نفسية نتيجة تذيله فرق الدوري برصيد 11 نقطة فقط، ولعلمه بصعوة المهمة اليوم، فلن يغامر في الهجوم وسيعمد إلى حماية مناطقه الخلفية أولا ومن ثم البحث عن هجمات مرتدة.

النصر الأوفر حظا

