الباطن يحرم ضمك من الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرم فريق الباطن نظيره ضمك من الانفراد بصدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موقتا بعد أن تعادل معه 1/1 في آخر دقائق المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن لقاءات الجولة الـ 14.

تقدم ضمك مبكرا عندما سجل المدافع ريناتو شافيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، فيما استطاع الباطن معادلة النتيجة عن طريق مهاجمه الأنغولي فابيو أبرو عند الدقيقة 88.

ورفع ضمك رصيده إلى 26 متعادلا مع الاتحاد، إلا أن الأخير سيخوض اليوم وفوزه أو تعادله سيضمن له الانفراد بالصدارة.

أما الباطن فقد رفع رصيده إلى 14 محافظا على سجله الخالي من الخسائر في المواجهات الثلاث الأخيرة.

كما حافظ ضمك على سجله الخالي من الخسائر أمام الباطن بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.