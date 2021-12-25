أخضر اليد يحط بإيطاليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى إيطاليا، لإقامة المرحلة الأخيرة من برنامجه الاستعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 20 للرجال، المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18- 31 يناير 2022م، والمؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2023م.

وسيتخلل المعسكر المشاركة في بطولة دولية ودية تضم منتخبي إيطاليا وبلجيكا، بعدها ستتوجه البعثة إلى سلوفينيا خلال الفترة من 03 - 15 يناير القادم لاستكمال المعسكر وخوض 3 مباريات ودية، على أن تعود بعد ذلك البعثة إلى المملكة للمشاركة الآسيوية.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم: محمد آل سالم، عمرو عبدالسلام، محمد النصفان، عبدالله الحليلي، عبدالله العباس، ماجد أبو الرحى، حسين المحسن، مرهون الماء، عباس الصفار، محمد العباس، مجتبى ال سالم، حيدر الخضراوي، عبدالرحمن المولد، هشام العبيدي، أحمد العلي، حسين فريج، حسن الجنبي، يوسف الطويل، علي إبراهيم، محمد الزائر، مهدي ال سالم، عبدالله حماد.