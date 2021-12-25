أخضر اليد يحط بإيطاليا

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وسيتخلل المعسكر المشاركة في بطولة دولية ودية تضم منتخبي إيطاليا وبلجيكا، بعدها ستتوجه البعثة إلى سلوفينيا خلال الفترة من 03 - 15 يناير القادم لاستكمال المعسكر وخوض 3 مباريات ودية، على أن تعود بعد ذلك البعثة إلى المملكة للمشاركة الآسيوية.
وتضم القائمة 22 لاعبا هم: محمد آل سالم، عمرو عبدالسلام، محمد النصفان، عبدالله الحليلي، عبدالله العباس، ماجد أبو الرحى، حسين المحسن، مرهون الماء، عباس الصفار، محمد العباس، مجتبى ال سالم، حيدر الخضراوي، عبدالرحمن المولد، هشام العبيدي، أحمد العلي، حسين فريج، حسن الجنبي، يوسف الطويل، علي إبراهيم، محمد الزائر، مهدي ال سالم، عبدالله حماد.
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