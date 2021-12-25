شكرا لقرائتكم خبر حمدالله يصل الاتحاد في «وضع الصامت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله المنتظر تسجيله في كشوفات فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية بداية من يناير المقبل، الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر أمس قادما من أمريكا، ورفع شعار التزام

الصمت لحين اكتمال تعاقده مع ناديه الجديد، فيما تجاوب لاعب النصر السابق مع الجماهير التي طلبت منه التقاط صور إلى جانبه وكذلك التوقيع على قميص الاتحاد.

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للاتحاد على «تويتر»، مقطع فيديو قصير لحمدالله فور وصوله، ووجه خلاله كلمة قصيرة لجماهير النادي، قائلا «ننتظركم بكرة إن شاء الله».

وأكد حمدالله حضوره مباراة الاتحاد اليوم أمام الاتفاق بجدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله قد بدأ في الأيام الماضية برنامجا تدريبيا إعداديا في أمريكا وسيبدأ من الغد تدريباته الانفرادية لحين الاجتماع مع المدير الفني للفريق كوزمين كونترا بهدف تهيئته للدخول مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية.

وتأمل إدارة نادي الاتحاد مسابقة الوقت لتوفير مبلغ 39 مليون ريال لإنهاء المديونيات المالية واجبة السداد للحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن يتم قيد حمدالله ضمن كشوفات الفريق بدءا من فترة الانتقالات الشتوية.

من جهة أخرى انتهت علاقة اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل بفسخ عقده مع الاتحاد دون أن يطالب إدارة النادي بأي مستحقات مالية على أن يستمر مع نادي كولو كولو التشيلي، حيث جدد عقده الاحترافي مع الأخير لمدة موسمين.

حمدالله الجديد

وصل إلى نادي الاتحاد أمس قادما من أمريكا.

رفض الحديث لوسائل الإعلام مفضلا أن يكون ذلك بصفة رسمية عبر ناديه الجديد.

سيكون أول أجانب الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يسابق الاتحاد الزمن لتوفير 39 مليونا مديونيات واجبة السداد ليتمكن من التسجيل.

سيخضع حمدالله لبرنامج تأهيلي بإشراف المدرب كوزمين كونترا.