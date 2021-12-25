شكرا لقرائتكم خبر حالة الاتحاد المعنوية تنذر بهزيمة الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يتوقع أن يفرط الاتحاد في استثمار الوضع الجيد الذي يمر به حاليا والحالة المعنوية المرتفعة لديه عندما يستضيف الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الأسبوع الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في المقابل، ينتظر أن يعاني الاتفاق وهو يسعى للعودة إلى الدمام بنتيجة إيجابية.

يدخل الاتحاد اللقاء بعد أن قدم مباراة قوية أهلته للعبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فبعد أن كان متأخرا أمام الفتح بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعت الفريقين بدور الـ16، نجح في تحول هذا التأخر إلى فوز 3/ 2 وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

كما أن الاتحاد يتصدر دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الاتفاق الذي يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

حدث آخر يجعل مدرجات الاتحاد حاضرة اليوم، حيث استقبلت أمس في المطار، المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يستعد للتسجيل في كشوفات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق بعد أيام، حيث سيكون اليوم حاضرا من المدرجات.

أما الاتفاق فقد خسر آخر لقاءاته الرسمية بنتيجة 0/ 1، وكانت أمام النصر ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كلفته هذه الخسارة مغادر البطولة، ويأمل في لملمة آثار الخسارة وتعويضها بالفوز على الاتحاد.

قبل المواجهة

يدافع الاتحاد عن صدارته التي يحتلها برصيد 26 نقطة.

خاض الاتحاد 12 مباراة وله لقاء مؤجل أمام الهلال.

يبحث الاتفاق عن مركز أفضل من الثامن الذي يحتله حاليا برصيد 16 نقطة.

يستعيد الاتفاق اليوم عددا من اللاعبين المصابين.

الاتفاق ثالث أضعف دفاع في الدوري (22 هدفا) بعد التعاون الأول وأبها الثاني.

الاتحاد الأفضل هجوما بجانب الشباب (لكل منهما 23 هدفا).

آخر مباراة للاتحاد في الدوري انتهت بفوزه 1/ 0 على الطائي.

آخر مباراة للاتفاق في الدوري انتهت بفوزه 1/ 0 على الفيصلي.