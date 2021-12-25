تألق مغربي وهدف عالمي وسيناريو متكرر.. الزمالك يكتسح المحلة برباعية نظيفة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزأً كبيراً على فريق غزل المحلة، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق لاعبه مصطفى فتحي في الدقيقة 35.

وبعدها بدقيقتين، ضاعف المغربي أشرف بن شرقي التيجة لصالح الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، تمكن النجم المغربي محمد اوناجم من تسجيل ثالث أهداف الزمالك في اللثاء في الدقيقة 71.

واختتم أشرف بن شرقي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثاني له والرابع للزمالك في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بأربعة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة حصدها من فوزه في 6 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة والخسارة في مثلها بعد خوضه 8 لقاءات سابقة.

ويأتي غزل المحلة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد فقط.

ودخل الزمالك مباراة غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.