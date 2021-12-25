رقم لا يتقاضاه أي لاعب في البريميرليج حتى رونالدو.. ESPN: ليفربول يقرر تمديد عقد محمد صلاح براتب «خرافي»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم راتباً ضخماً لنجمه العربي المصري محمد صلاح، هو الأكبر في البريميرليج للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب "الريدز" في الإبقاء عليه لفترة أطول.

وقالت شبكة "ESPN" إن "الفرعون" المصري سيتقاضى راتباً قدره 500 ألف استرليني أسبوعياً، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الشبكة الرياضية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف استرليني أسبوعيا.

يشار إلى أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفاً، متقدماً بفارق 5 أهداف عن وصيفه زميله المهاجم البرتغالي دييجو جوتا.

وكان صلاح قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الفرعون المصري في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول وسجل خلالها 147 هدفا، وصنع 67، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.