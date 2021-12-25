شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الزمالك يهزم غزل المحلة برباعية ويتصدر الدورى مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.

وسيطر فريق الزمالك على أحداث المباراة من حيث الأداء والنتيجة، حيث أضاع الكثير من الفرص عن طريق المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو والذى جاء القائم، متصديا لهذه الفرص، بينما جاءت فرصة فريق غزل المحلة الوحيدة في الدقيقة 20 من انفراد كامل للمهاجم عبده يحيى بمرمى محمد أبوجبل، ولكن لا يتمكن من إسكان الكرة الشباك.

وخاض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاد الحناوى ، يحيى حامد ، إيهاب سمير

في خط الوسط .. حميد ماو ، إبراهيما كونيه ، أحمد عفيفى ، هشام بلحة

في الهجوم .. عبده يحيى ، باولن فوافى







































































