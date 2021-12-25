شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم متميز وحارس رائع.. مالك وآدم محمد الشناوي يتألقان في مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورًا لابني محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، اللذين تواجدا اليوم في مران الفريق برفقة والدهما، وعلق حساب الأهلي: لقطة اليوم اكتشاف موهبتين على هامش مران فريقنا بملعب التتش اليوم.. مهاجم متميز وحارس رائع.. رحبوا معنا بمالك وآدم الشناوي.



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أبناء محمد الشناوي (8)

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وصلاح محسن ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد محمود وأيمن أشرف وحسام حسن ووليد سليمان من قائمة فريقه التى تستعد لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي ‏و السلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويغيب السولية ومحمود متولى وصلاح محسن للإصابة ومحمود كهربا ومحمد محمود وحسام حسن ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف لإراحته.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏