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شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم متميز وحارس رائع.. الأهلى يرحب بأبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر مالك وآدم محمد الشناوى، ابنا حارس مرمى النادى الأهلى، فى ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتألقا خلال التدريبات، حيث يلعب أحدهما فى مركز الهجوم، والآخر يسير على خطى والده فى مركز حراسة المرمى.
ونشر حساب الأهلى على تويتر، صور تدريبات أبناء الشناوى، صحبها بتعليق: "لقطة اليوم.. اكتشاف موهبتين على هامش مران فريقنا بملعب التتش اليوم، مهاجم متميز وحارس رائع، رحبوا معنا بمالك وأدم الشناوى".
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلى والسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة فى بطولة الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلى معلول وبيرسى تاو وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسونى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.
ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقى التى توج بها الأهلى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب أحمد بن على بقطر.
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش
أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش