شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم متميز وحارس رائع.. الأهلى يرحب بأبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مالك وآدم محمد الشناوى، ابنا حارس مرمى النادى الأهلى، فى ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتألقا خلال التدريبات، حيث يلعب أحدهما فى مركز الهجوم، والآخر يسير على خطى والده فى مركز حراسة المرمى.

ونشر حساب الأهلى على تويتر، صور تدريبات أبناء الشناوى، صحبها بتعليق: "لقطة اليوم.. اكتشاف موهبتين على هامش مران فريقنا بملعب التتش اليوم، مهاجم متميز وحارس رائع، رحبوا معنا بمالك وأدم الشناوى".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلى ‏والسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة فى بطولة الدورى الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي:‏ محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلى معلول وبيرسى تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسونى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته فى المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقى التى توج ‏بها الأهلى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن على بقطر.‏



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش



أبناء محمد الشناوى فى ملعب التتش