شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري، ومواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا.

الأهلى يستعيد لاعبيه الدوليين في المران الجماعي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري

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مواجهة الزمالك والمحلة الأخيرة فى عقوبة إيقاف شيكابالا

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