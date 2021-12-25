شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وضم تشكيل سموحة كلاً من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - رحب نبيل - خالد عبد الفتاح - عبد الرحمن عامر،خط الوسط : محمد حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي - حسين فيصل،خط الهجوم : عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ودخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى : محمد بسام،خط الدفاع : محمد ناصف - محمد أنور - علي الفيل - حسن مجدي،خط الوسط : عمرو السيسي - علي حمدي - علي الذاهدي - ميدو جابر - أحمد عبد الرحمن زولا،خط الهجوم : خالد هشادي.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف.

فيما ظل الطلائع في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر أربعة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.