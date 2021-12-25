شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلق اسم طارق حامد على إحدى حدائق النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اسم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إحدى حدائق نادي الزمالك، تكريما لما يقدمه اللاعب مع الفريق.

وعلق مسئولو الزمالك على إحدى الحدائق لافتة مكتوب عليها: "حديقة الكابتن طارق حامد".

وكان مسئولو نادى الزمالك قد أطلقوا اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على اسم إحدى الحدائق داخل القلعة البيضاء، وقاموا بتعليق لافتة على الحديقة مكتوب عليها: "حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب".

وتقدم فريق الزمالك على نظيرة غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35 و لم يمضِ دقيقة وعزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة.

وسيطر فريق الزمالك على أحداث الشوط الأول من الأداء حيث أضاع الكثير من الفرص عن طريق المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو والذى جاء القائم متصديا لهذة الفرص بينما جاءت فرصة فريق غزل المحلة الوحيدة في الدقيقة 20 من انفراد كامل للمهاجم عبده يحيى بمرمى محمد أبوجبل ولكن لا يتمكن من أسكان الكرة الشباك.