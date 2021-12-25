شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محمد أوناجم يضيف الهدف الثالث لفريق الزمالك بمرمى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المغربى محمد أوناجم، مهاجم فريق الزمالك، الهدف الثالث لفريق بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 70 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاد الحناوى ، يحيى حامد ، إيهاب سمير

في خط الوسط .. حميد ماو ، إبراهيما كونيه ، أحمد عفيفى ، هشام بلحة

في الهجوم .. عبده يحيى ، باولن فوافى







































































