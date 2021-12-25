شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة وتقدم زملكاوي بهدفين نظيفين على غزل المحلة في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الزمالك على نظيرة غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35 و لم يمضِ دقيقة وعزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة.

وسيطر فريق الزمالك على أحداث الشوط الأول من الأداء حيث أضاع الكثير من الفرص عن طريق المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو والذى جاء القائم متصديا لهذة الفرص بينما جاءت فرصة فريق غزل المحلة الوحيدة في الدقيقة 20 من انفراد كامل للمهاجم عبده يحيى بمرمى محمد أبوجبل ولكن لا يتمكن من أسكان الكرة الشباك.

وخاض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، معاد الحناوى، يحيى حامد، إيهاب سمير

في خط الوسط: حميد ماو، إبراهيما كونيه، أحمد عفيفى، هشام بلحة

في الهجوم: عبده يحيى، باولن فوافى















