مدرب كريستال بالاس: لن أمنع اللاعبين من الانضمام لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

أكد الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي أنه لن يحاول منع لاعبيه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، مشيرا إلى أن البطولة تستحق قدرا أكبر من الاحترام.

وتنطلق البطولة القارية الشهر المقبل رغم جائحة كورونا وهو ما دفع أندية أوروبية للتهديد بعدم الموافقة على سفر اللاعبين إلى الكاميرون ، بسبب تزايد الشكوك حول بروتوكولات مكافحة كورونا التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال فييرا في مؤتمر صحفي اليوم السبت على هامش مباراة كريستال بالاس أمام مضيفه توتنهام غدا الأحد "لن أمنع أبدا أي لاعب من الذهاب إلى كأس الأمم الإفريقية ، أرى أن البطولة ينبغي أن تحظى بقدر أكبر من الاحترام، هذه البطولة في مثل أهمية كأس الأمم الأوروبية".

وولد فييرا في داكار لكنه مثل المنتخب الفرنسي على المستوى الدولي.

ويضم كريستال بالاس بين صفوفه ثلاثة لاعبين أفارقة هم السنغالي شيخو كوياتيه والإيفواري ويلفريد زاها والغاني جوردان أيو.

وأشار فييرا "احترم وأتفهم الشغف وأهمية ذهاب هؤلاء اللاعبين لتمثيل منتخبات بلادهم".

وأوضح فييرا أن المزيد من التغطية الإعلامية ستساعد الناس على "فهم بشكل أكبر مدى أهمية هذه البطولة للقارة الإفريقية".

وأكد "عندما يتم الحديث عن السنغال، فلا أعتقد أن الشعب السنغالي سيتفهم إمكانية غياب ساديو مانيه أو شيخو كوياتيه عن تمثيل المنتخب الوطني".