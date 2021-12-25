رسائل من كارتيرون بعد اكتساح المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على أكثر من لاعب داخل فريقه، عقب الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب فريق غزل المحلة بنتيجة (4-0) ضمن حسابات الجولة الثامنة من مسابقة دوري "we" المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"أشرف بنشرقي في مستواه المعهود، اللاعب كان يشعر أنه قادر على التسجيل وهو ما تحقق، بنشرقي استعاد مستواه".

وعلق كارتيرون على مشاركة محمد أبوجبل في مباراة اليوم قائلاً :"أبو جبل في القائمة المبدئية للمنتخب، ومشاركته اليوم في اللقاء تمنحه فرصة كبيرة للتواجد في القائمة النهائية".

وأوضح كارتيرون أنه لديه قائمة كبيرة من اللاعبين ويحرص على تجهيز اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وفيما يخص انضمام طارق حامد للمنتخب أكد أن الأمر يرجع للجهاز الفني للمنتخب ولكنه مكسب للزمالك لأن اللاعب يعطي فريقه بنسبة 100%.

وأكد المدير الفني على أنه يشكر سيف الدين الجزيري على المشاركة في لقاء اليوم، لأنه عاد من منتخب تونس بعد المشاركة في كأس العرب، موضحًا أن اللاعب يتم توظيفه بطريقة أخرى مع منتخب بلاده ولكنه يبذل قصارى جهده مع الفريق.

وأوضح مدرب الزمالك، أن حازم إمام لاعب مهم جدا بالفريق وقدم مستوى جيد في المباراة السابقة، ولكنه فضل إراحته ومنح الفرصة لحمزة المثلوثي للحفاظ على اللاعبين من الإصابات.

وأشار المدير الفني الفرنسي، إلى أن مستوى الناشئين جيد في الزمالك ولكن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكون من الصعب الدفع بالناشئين في ظل المنافسة في دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على الدوري، موضحا أنه يحرص على الدفع بالناشئين في المباريات الودية ويحققون الفوز على بعض فرق الدوري.

وأنهى، أن هناك بعض الناشئين طلبوا الرحيل على سبيل الإعارة، ولكن بعد عودة الدوري قد يحصلون على فرصة بعد استئناف الدوري وفي دورة الأمارات سيحصلون على فرصتهم.

جدير بالذكر أن الزمالك تصدر مسابقة الدوري مؤقتًا بـ19 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي والذي خاض ست مباريات فقط، حيث سيواجه الفريق الأحمر منافسه فيوتشر مساء غدٍ الأحد في لقاء مؤجل من الأسبوع السابع.