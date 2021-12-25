مدرب غزل المحلة يُعلق على الخسارة برباعية أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

علق محمد عودة مدرب غزل المحلة على خسارة فريقه أمام الزمالك برباعية دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 8 للدوري المصري الممتاز.

وقال عودة في تصريحات عقب المباراة، إن مباراة الزمالك اليوم في الدوري هي مباراة للنسيان، خاصة وأن الفريق المنافس لديه خماسي هجومي قوي.

وأضاف :" أغلقنا المساحات أمام لاعبي الزمالك في أول 35 دقيقة وأهدرنا فرصة هدف محقق من انفراد لعبده يحيى وبعدها ارتدت الكرة بهدف التقدم للزمالك وبعدها مباشرة سجل المنافس الهدف الثاني".

وأكد أن فريقه لم يخض المباراة بطريقة دفاعية ولكن المحلة كان يتراجع والكرة مع لاعبي الزمالك وشن فريقه عدة هجمات لكن غياب التوفيق عن لاعبيه حال دون تسجيل أهداف في المباراة.

وأوضح مدرب غزل المحلة أن رعونة لاعبيه كان سبب إهدار الفرص التي سنحت لهم، مشيرًا إلى أن هناك تدعيمات للفريق في يناير.

وشدد على أن فترة التوقف تعود بالخسارة على فريقه لعدم خوض المحلة لمباريات قوية كفترة إعداد، مؤكدًا أن الفريق سيخوض معسكر في فترة التوقف.