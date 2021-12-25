إيسترن كومباني يوضح لمصراوي مستقبل علاء عبد العال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تمسك نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني، بخدمات مدرب الفريق علاء عبد العال على الرغم من نتائج الفريق الصاعد حديثًا للدوري we "المصري.

وأضاف رئيس نادي إيسترن كومباني في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم السبت :"علاء عبد العال انضم لنا بعد مرور ثلاث مباريات، وخاض مع الفريق أربع مباريات".

وتابع :"متمسكون بعلاء عبد العال، ولن يرحل، لديه العذر لأنه انضم للفريق ولم يختار هؤلاء اللاعبين، و(القماشة) الحالية لا تساعده ونحن ندرك ذلك".

وواصل :"نحن أيضًا أتينا للنادي بعد اختيار هؤلاء اللاعبين من قبل المجلس السابق، وعندما تولينا المسؤولية ووجدنا النتائج غير جيدة رحل علاء نوح واستقدمنا عبد العال".

وأنهى :"(مش هنغير كل يوم مدرب)، وننسق الآن معه على الصفقات الجديدة".

ولم يحقق فريق إيسترن كومباني أي فوز بعد مرور 8 مباريات من مسابقة الدوري، حيث لم يحقق الفريق سوى تعادل وحيد كان أمام مصر المقاصة بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي.