اخبار الرياضه

"بيجامة موحدة" أمام "شجرة الكريسماس".. محمد صلاح يحتفل بالعام الجديد مع عائلته

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، بعيد الكريسماس مع عائلته.

ونشر محمد صلاح مجموعة صور للاحتفال، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صلاح بـ"بيجامة موحدة" مع العائلة أمام "شجرة الكريسماس".

واستغل صلاح تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في للاحتفال مع العائلة بالكريسماس.

وكان من المقرر أن يلعب ليفربول مباراته في "البوكسنج داي" غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ19 لبريميرليج، لكن إصابات بين صفوف ليدز يونايتد حالت دون إقامة اللقاء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا