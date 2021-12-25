"بيجامة موحدة" أمام "شجرة الكريسماس".. محمد صلاح يحتفل بالعام الجديد مع عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعيد الكريسماس مع عائلته.

ونشر محمد صلاح مجموعة صور للاحتفال، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صلاح بـ"بيجامة موحدة" مع العائلة أمام "شجرة الكريسماس".

واستغل صلاح تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي للاحتفال مع العائلة بالكريسماس.

وكان من المقرر أن يلعب ليفربول مباراته في "البوكسنج داي" غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ19 لبريميرليج، لكن إصابات كورونا بين صفوف ليدز يونايتد حالت دون إقامة اللقاء.