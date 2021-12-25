أستون فيلا يعلن إصابة جيرارد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعرض مديره الفني ستيفن جيرارد للإصابة بفيروس كورونا.

وقال أستون فيلا في بيان رسمي إن جيرارد لن يتمكن من حضور المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز مع تشيلسي وليدز يونايتد

وأضاف أن جيرارد سيتم عزله بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة تشيلسي غدا الأحد في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج بع 48 ساعة فقط لمواجهة ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وتأجلت مباراة أستون فيلا الأسبوع الماضي أمام برنسلي نتيجة تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف الفريق.

يذكر أن أستون فيلا، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، يحتل المركز العاشر في بريميرليج برصيد 22 نقطة بعد مرور 17 جولة.