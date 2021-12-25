وفاة لاعب جزائري بـ"سكتة قلبية" خلال إحدى مباريات الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار، اليوم السبت، جراء سكتة قلبية بعد اصطدامه بحارس مرماه خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وكتب نادي مولودية سعيدة عبر صفحته على فيسبوك :"وفاة قائد مولودية سعيدة سفيان لوكار بملعب الحبيب بوعقل (وهران) إثر سكتة قلبية خلال المباراة ضد جمعية وهران. ونشر فيديو لتلقي اللاعب الإسعافات الأولية خارج الميدان ونقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى".

واصطدم لوكار بزميله في الدقيقة 26 من زمن أحداث الشوط الأول قبل أن يتلقى الاسعافات الأولية ويعود للمشاركة من جديد.

دقائق معدودة وعاد اللاعب للسقوط في الدقيقة 35 قبل أن ينتقل للمستشفى بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

مدرب مولودية سعيدة علّق على وفاة لوكار قائلاً :"سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة، كان في صحة جيدة وهو مؤهل للمشاركة بملف طبي".