الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية ويتصدر الدوري مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليا على نظيره غزل المحلة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 8 للدوري المصري الممتاز.

وتقدم مصطفى فتحي للزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة37.

وعزز البديل محمد أوناجم التقدم للزمالك بهدف ثالث في الدقيقة 71، ليعود بنشرقي ويسجل هدفه الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتا في انتظار مواجهة الأهلي فيوتشر، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 10 نقاط بالمركز العاشر.

وجاء تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وعلى الجانب الأخر، لعب غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو " - معاذ الحناوى - يحيى حامد- إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو - أحمد عفيفي - إبراهيم كونيه -هشام بلحه.

خط الهجوم: باولن فوافي- عبده يحيى‏.

أحداث المباراة

وبعد مرور 10 دقائق من زمن اللقاء، اكتفى الفريقين بتناقل الكرة بينهما في وسط الملعب دون وجود هجمات خطيرة على المرمين.

وأرسل أشرف بنشرقي عرضية أرضية في الدقيقة 13 داخل منطقة جزاء، لكن حارس غزل المحلة تمكن من الحصول عليها قبل أن تصل لمهاجم الزمالك.

وحرك القائم الأيسر لمرمى غزل المحلة اللاعب سيف الدين الجزيري من التسجيل بعد عرضية حولها اللاعب برأسه نحو المرمى لكن القائمة تصدى لها.

ومنع الحارس ابو جبل فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21، بعدما انفرد به اللاعب عبده يحيى ويسدد لكن حارس الزمالك تصدى للكرة وأبعدها لكرة ركنية.

وارسل امام عاشور تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى في الدقيقة 31، لكن العارضة تصدت لها وحرمته من التسجيل.

وترجم الزمالك سيطرته لهدف اول في الدقيقة 35 عن طريق مصطفى فتحي، أعقبه الهدف الثاني عن طريق اشرف بنشرقي بعد اقل من دقيقتين.

وكاد أن يسجل باولن فوافي الهدف الأول لفريق غزل المحلة في الدقيقة 56، بعد تسديدة صاروخية لكنها اصطدمت بعارضة الحارس محمد أبو جبل.

وقرر باتريس كارتيون الدفع بـ 3 لاعبين في الدقيقة 64 ، حيث دخل لتشكيل الزمالك كل من محمد روقا، رزاق سيسيه ومحمد أوناجم، بدلا من سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز.

وأحرز البديل أوناجم الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 72، بعد تسديدة متقنة بقدمه اليسرى فشل حارس مرمى المحلة في التصدي لها.

وعاد بنشرقي ليسجل هدفه الثاني والرابع للزمالك في الدقيقة 74، مستغلا كرة خلف الدفاع أخطا في تشتيتها معاذ الحناوي لتصل للاعب الزمالك ويسجلها بطريقة رائعة في شباك غزل المحلة.