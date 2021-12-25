سموحة يفوز على طلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز سموحة على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية مساء السبت، والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين سموحة بالفضل في الفوز إلى محمد حليمو الذي سجل هدف حصد الثلاث نقاط في الدقيقة الـ13 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، قفز سموحة أربعة مراكز ليرتقي إلى المرتبة السادسة في الجدول بعدما كان يحتل المركز العاشر، رافعا رصيده إلى 12 نقطة من سبع مباريات.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد طلائع الجيش عند خمس نقاط جمعهم من سبع مباريات، ليظل في المركز الـ16 لجدول ترتيب المسابقة.

افتتح سموحة التسجيل بعد مرور 13 دقيقة عن طريق محمد حليمو الذي ترجم سيطرة أصحاب الأرض بهدف، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها عبدالرحمن عامر، ليحولها بضربة رأسية داخل شباك الحارس محمد بسام.

واضطر طلائع الجيش لاستكمال المباراة منذ الدقيقة الـ65 بعشرة لاعبين بعد حصول محمد ناصف على بطاقة صفراء ثانية تعرض على إثرها للطرد ليغادر الملعب.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، خالد عبدالفتاح، عبدالرحمن عامر، محمد حليمو، محمد كناريا، محمد عبدالعاطي، حسين فيصل، عبدالكبير الوادي، مروان حمدي.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، محمد أنور، علي الفيل، محمد ناصف، حسن مجدي، علي حمدي، عمرو السيسي، علي الزاهدي، أحمد عبدالرحمن زولا، ميدو جابر، خالد حشادي.