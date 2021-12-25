الامارات | صحيفة بريطانية تكشف عدد سيارات محمد صلاح الفارهة.. بينها «تويوتا كامري»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف عدد سيارات محمد صلاح الفارهة.. بينها «تويوتا كامري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية، عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن «محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات، تبلغ عددها 6 سيارات ويصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري».

وأوضحت أن الفرعون المصري «يمتلك سيارة"بينتلي كونتنينتال جي تي"، مشيرة إلى أنها"أحدث سيارة امتلكها أخيرا".

وأضافت أن«قيمة السيارة تبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة».

وأشار التقرير، إلى امتلاك صلاح لسيارة»لامبورغيني أفينتادور«، لافتا إلى أن هذه السيارة تستطيع الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، لتصبح الأسرع في مجموعته.

وتضم مجموعة سيارات صلاح، حسب الصحيفة، سيارتي«مرسيدس»،الأولى«إيه إم جيه جي إل إي كوب»التي يسخدمها عادة للذهاب للتدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية«إس إل إس إيه إم جي»، وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.

وختم التقرير بالقول إن صلاح يمتلك«أودي كيو 7»، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، مشيرة إلى أن أقل سيارات صلاح سعرًا وأداءً هي«تويوتا كامري» بـ29 ألف إسترليني.

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