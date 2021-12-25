أول ظهور لعبدالرزاق حمدالله بقميص نادي الاتحاد السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات نادي الاتحاد السعودي، بعد وصوله إلى جدة، يوم السبت، وقرر اللاعب التوجه للنادي مباشرة والانخراط في التدريبات.



وتداول جمهور نادي الاتحاد عدة فيديوهات تظهر تواجد حمدالله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد ويقوم العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا القميص يحمل رقم 99.