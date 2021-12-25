الطائي والفيصلي.. لقاء أول بدوري المحترفين

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يدخل الطائي صاحب الأرض هذا اللقاء وهو في المرتبة الـ14 برصيد 13 نقطة، ويسعى جاهدا لمواصلة صحوته بعد أن فاز في آخر مبارياته بالدوري على النصر 2/ 1.
ومن المتوقع أن يخوض مدرب الطائي، التشيلي خوسيه سييرا لقاء اليوم بذات التشكيلة التي دفع بها في المواجهة الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون رغم خسارة الفريق 2/ 3 ومغادرته البطولة بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين.
ويعتمد سييرا على الثلاثي الأجنبي المتمثل في سيفاس ماليلي، ودينر جوميز، وناوليدج موسونا، لتعويض غياب اللاعب المؤثر الجزائري أمير سعيود بسبب الإصابة أثناء مشاركته مؤخرا مع منتخب بلاده في كأس العرب بقطر.
على الطرف الآخر، يدخل الفيصلي المباراة وهو في المرتبة العاشرة برصيد 15 نقطة، ويسعى إلى استعادة توازنه عقب سقوطه في الجولة السابقة أمام الاتفاق 0/ 1.
ويدرك مدرب الفيصلي البرتغالي دانييل راموس أهمية الفوز بالمباراة وإيقاف النزيف النقطي وإعادة الروح للفريق بعد أن خرج هو الآخر من بطولة كأس الملك التي يحمل لقبها بخسارته في الزمن القاتل أمام الأهلي 1/ 2.
ويبرز في الفيصلي أسماء مميزة كالهداف جوليو تفاريس ورومان إمالفيتانو وجيليرمي أوجوستو ورافائيل داسيلفا وإيغور روسي.
اللقاء الأول
- مواجهة اليوم هي الأولى بينهما في دوري المحترفين.
- التقيا مرتين بالدوري الممتاز، تفوق الطائي في واحدة0/2وتعادلا في الثانية 1/1
- آخر مواجهة بينهما بالمجمعة جرت في موسم 1431هـ بدوري الأولى وانتهت للفيصلي 0/1
- آخر مواجهة بينهما في حائل جرت في موسم 1433هـ بدور الـ 16 لكأس ولي العهد وانتهت للفيصلي 0/2
- كلاهما غادرا كأس الملك، فالطائي خسر أمام التعاون والفيصلي خرج على يد الأهلي.
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