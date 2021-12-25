لماذا يخوض الزمالك مباراته أمام غزل المحلة بدون «إعلانات»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الزيّ الذي يرتديه الفريق في المباراة المقامة حالياً أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام علي ستاد القاهرة.

وظهر قميص نادي الزمالك دون أي إعلانات، سواء على صدر القميص أو الظهر أو على الشورت أو أي مكان على زي الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن السبب وراء هذا يعود إلى قرار من مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب عدم قيام الشركة الراعية في دفع المستحقات المالية المتأخرة للزمالك خلال الفترة الحالية، ليقرر النادي الأبيض عدم وضع الإعلانات والتي ظهر بها في آخر مباراة للفريق أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي.

ودخل الزمالك مباراة غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - حازم إمام - عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش - حمدي علاء - إسلام جابر- محمد أشرف روقا - رزاق سيسيه - محمد أوناجم.

ويدخل الزمالك مباراة غزل المحلة وهو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وفي حال فوزه يتصدر مؤقتًا قمة الدوري المصري لحين خوض الأهلي مباراته غدًا، أمام فيوتشر.

وكان الزمالك قد فاز علي كل من انبي وطلائع الجيش والإسماعيلي وسيراميكا والمقاولون العرب وتعادل مع البنك الأهلي وخسر من الأهلي.

ويغيب عن الزمالك في في لقاء اليوم كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف بسبب الحصول علي الإنذار الثالث، وأوباما للإصابة، وشيكابالا لاستمرار إيقافه حيث تعد مباراة اليوم الأخيرة في إيقاف اللاعب.