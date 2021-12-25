شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. للمرة الثانية العارضة تتصدى لصاروخية أمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، كرة قوية على مرمى غزل المحلة والتي تصدى لها القائم للمرة الثانية في الدقيقة 31 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون

كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله "كماتشو" ، معاد الحناوى ، يحيى حامد ، إيهاب سمير

في خط الوسط .. حميد ماو ، إبراهيما كونيه ، أحمد عفيفى ، هشام بلحة

في الهجوم .. عبده يحيى ، باولن فوافى