شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف يكشف سر مشاركة أبو جبل أساسيا امام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن تشكيل الزمالك في مباراة غزل المحلة المقامة في استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة، شهد بعض المفاجآت، كان على رأسها الدفع بمحمد أبوجبل في حراسة المرمى على حساب محمد عواد الذى شارك في المباريات الأخيرة.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن سر مشاركة أبوجبل أساسيا تأتى لرغبة كارتيرون دعم حارسه ومساعدته في المشاركة بكاس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون، حيث إنه ضمن القائمة المبدئية التي اختارها كيروش المدير الفني للفراعنة، ومشاركة جبل تدعم وجوده في القائمة النهائية للمنتخب.

وعلق وليد صلاح عبد اللطيف على اختيارات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، في تشكيل الفريق بأن مشاركة حمزة المثلوثى في الجبهة اليمنى رغم تألق حازم إمام في المباراة الماضية أمام المقاولون لرغبته في تأمين الجانب الدفاعى خلف زيزو أو مصطفى فتحى اللذين يقل دورهما الهجومى.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - حازم إمام - عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش - حمدي علاء - إسلام جابر- محمد أشرف روقا - رزاق سيسيه - محمد أوناجم.