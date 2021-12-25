شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات حماسية من جمهور الزمالك للاعبين أمام غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمهور الزمالك على ترديد هتافات حماسية للاعبى الفريق الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور– أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - حازم إمام - عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش - حمدي علاء - إسلام جابر- محمد أشرف روقا - رزاق سيسيه - محمد أوناجم.

وبدأ غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالى:في حراسة المرمى: محمود رضا ،في خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو "، معاد الحناوى، يحيى حامد، إيهاب سمير،في خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفى، إبراهيم كونيه، هشام عادل،في الهجوم: عبده يحيى، باولن فوافى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.