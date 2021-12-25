شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس برفقة أسرته .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، بأعياد الكريسماس، برفقة أسرته وابنتيه مكة وكيان، ونشر صلاح صورا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" خلال احتفاله مع أسرته.



محمد صلاح وأسرته



محمد صلاح وأسرته



محمد صلاح وأسرته

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود النجم المصري محمد صلاح ، ضمن قائمة اللاعبين الذين اقتربوا من الحصول على شارة القيادة مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وذلك بعد رحيل فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، تبقى ثلاثة لاعبين فقط لحمل شارة قيادة الفريق الأحمر.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنه في ظل وجود المدرب الألماني يورجن كلوب، كان لليفربول أربعة لاعبين يرتدون شارة القيادة وهم كل من: جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وجورجينيو فينالدوم، وفيرجيل فان دايك .

وأكد التقريرأن المدرب الألماني قرر ترك الأمر الأمر للاعبي ليفربول من خلال التصويت واحتل حارس المرمى أليسون بيكر المركز الرابع في تصويت اللاعبين.

وقال حارس مرمى ليفربول في تصريحات لـ"ميرور" : "سعيد بثقة زملائي في الفريق، ولكن بغض النظر عن شارة القيادة ، أعتقد أن الجميع مهم في قضية القيادة هذه، بصفتي حارس مرمى فإن هذا الشعور بالقيادة مهم".

وسلط التقرير الضوء على عدم اختيار محمد صلاح كقائد رابع للفريق بعد أن أعرب عن خيبة أمله لعدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كان لمحمد صلاح تصريح سابق في حواره مع "آس" الإسبانية في نهاية العام الماضي أعرب فيه عن حزنه الشديد وخيبة أمل بعد حرمانه من شارة القيادة في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأفادت "ميرور" بأنه حتى لو حصل النجم المصري على مكان ضمن قادة ليفربول، إلا أنه سيكون خلف أليسون، لأن الأخير حمل شارة قيادة الفريق مؤخرا، رغم وجود النجم المصري في التشكيلة الأساسية.