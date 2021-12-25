شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه "آدم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعيد ميلاد ابنه آدم، ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" جمعته بابنه وعلق "عيد ميلاد سعيد يا كل شيء بالنسبة لي".



شيكابالا وآدم



شيكابالا وآدم

تنتهى عقوبة إيقاف شيكابالا، مع خوض فريقه مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مواجهة الزمالك وغزل المحلة هى المباراة الثامنة التى تشهد ايقاف محمود شيكابالا، على خلفية احداث استلام درع الدورى فى الموسم المنقضى، والذى تسببت فى توقيع عقوبة على اللاعب بإيقافه لمدة 8 أشهر، ثم تم تخفيفها لـ8 مباريات فقط.

ومن المنتظر أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، باستغلال فترة توقف مسابقة الدورى بعد مواجهة غزل المحلة لإعداد شيكابالا وجميع لاعبى الفريق فى معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى الإمارات بالفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.