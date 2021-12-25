شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف يحتفل بعيد ميلاد إيمانويل أمونيكي الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو للاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكي، نجم فريق الزمالك سابقا، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاء التعليق كالتالى: "مهارة سرعة نتمنى عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك الأسبق، النيجيرى إيمانويل أمونيكي الذي يُكمل اليوم عامه الـ51".

وعلى جانب آخر يستضيف نادي الزمالك، نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.