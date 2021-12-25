شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى قبل مواجهة فيوتشر: الأولاد جيدون وجاهزون لمباراة الغد الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى الأول لكرة القدم، بلاعبى الفريق وأدائهم الجيد فى التدريبات، مؤكدا جاهزيتهم لمواجهة الغد الصعبة، أمام نظيره فيوتشر، المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وأعاد موسيمانى، نشر صور تدريبات اللاعبين، اليوم السبت، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "بدا الأولاد جيدين وجاهزين للتدريب الآن، استعدادا لمباراة الغد الصعبة".



موسيمانى

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي ‏والسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏