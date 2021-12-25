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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى قبل مواجهة فيوتشر: الأولاد جيدون وجاهزون لمباراة الغد الصعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى الأول لكرة القدم، بلاعبى الفريق وأدائهم الجيد فى التدريبات، مؤكدا جاهزيتهم لمواجهة الغد الصعبة، أمام نظيره فيوتشر، المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
وأعاد موسيمانى، نشر صور تدريبات اللاعبين، اليوم السبت، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "بدا الأولاد جيدين وجاهزين للتدريب الآن، استعدادا لمباراة الغد الصعبة".
موسيمانى
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي بقطر.