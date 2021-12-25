الامارات | جوانكا يتوهج ويقود العين لتعزيز الصدارة بالنقطة 27 بعد الفوز مجدداً على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن جوانكا يتوهج ويقود العين لتعزيز الصدارة بالنقطة 27 بعد الفوز مجدداً على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقمص لاعب وسط فريق العين، الأرجنتيني كريستيان جوانكا دور زميله المهاجم الغائب عن التشكيلة، الدولي التوغولي لابا كودجو، بداعي الاصابة، وقاد "الزعيم" لتحقيق فوز مهم على حساب ضيفه النصر بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك لكرة القدم، ليقترب بذلك من تأمين لقب "بطل الشتاء"، في حالة خسارة الوحدة أمام كلباء اليوم، بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة مغرداً في الصدارة، فيما تجمدت نقاط "العميد" عند 17.

وحملت المواجهة اثارة وندية بالغة بين الفريقين، خاصة وأنها كانت سيناريو مكرر بين الفريقين عقب لقاء كأس رئيس الدولة الذي أقيم قبل 5 أيام فقط، وانتهى وقتها بفوز "البنفسجي" 1-صفر، والتأهل لربع النهائي "الزعيم". وشهد اللقاء طرد لاعب النصر مهدي عبيد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل خشن ضد لاعب العين سفيان رحيمي.

وحرمت العارضة النصر من التسجيل مكبراً وتحديداً في الدقيقة العاشرة، حين تصدت لتسديدة المهاجم سبستيان تيغالي، وتكرر المشهد مجدداً في الدقيقة 30، حين سدد لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي كرة قوية اصطدمت بجسد لاعب فريق العين جونثان قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول لضربة ركنية.

وازدادت اثارة المواجهة بعد أن حصل فريق العين على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، لكن المغربي سفيان رحيمي أهدرها.

وعلى عكس مجريات الشوط الأول، زار فريق العين الشباك بتسجيل هدف التقدم بواسطة جوانكا من ركلة جزاء في الدقيقة 46، فيما أدرك النصر التعادل بواسطة لاعبه تيغالي في الدقيقة 65.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ عاد جوانكا، ووضع العين في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 71، بينما أمن لاعب الوسط أحمد برمان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

تيغالي يصل للهدف الـ 170

سجل مهاجم فريق النصر، سبستيان تيغالي هدفه رقم 170 في تاريخ مشاركاته في الدوري، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة الرصيد التاريخي لهداف مسابقة الدوري، والذي يجلس على عرشه لاعب الجزيرة، علي مبخوت والاسطورة فهد خميس بالتساوي برصيد 175 هدفا لكل منهما. لكن رقم تيغالي لم يأت في ظروف طيبة للنصر الذي خسر لقاء أمس.

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